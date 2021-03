Alexis Saelemaekers, intervistato da Milan TV prima della partita di domenica contro il Verona, ha parlato di come mister Pioli si approccia alla squadra per tenere alta l'attenzione: "Per me è importante, anche quando perdiamo, che l’allenatore parli della prossima partita e trasmetta fiducia alla squadra. Lui lo fa veramente bene".