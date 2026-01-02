Saelemaekers è il giocatore che ha servito più assist nel Milan in questa prima parte di stagione

vedi letture

Alexis Saelemaekers è uno degli imprescindibili della formazione di Massimiliano Allegri. Lo conferma non solo il fatto che il belga è tra i calciatori più utilizzati dal tecnico livornese, ma anche uno dei più decisivi, come conferma un dato a suo favore.

In questi primi cinque mesi di stagione Saelemaekers è infatti il giocatore che ha servito più assist, ben 4, tre dei quali in Serie A, uno in Coppa Italia. Come detto, il 56 rossonero è anche tra i più utilizzato da Allegri: sono infatti 20 le presenze stagionali tra campionato, coppa e Supercoppa, al pari di un altro imprescindibile come Strahinja Pavlovic.