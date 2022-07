Saelemaekers è tornato a Milano. Il belga sui social: "Back in town"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vacanze terminate anche per Alexis Saelemaekers. L'esterno belga del Milan, infatti, ha reso noto, tramite una storia pubblicata sul proprio account Instagram, il suo ritorno a Milano. "Back in town" si legge nella foto del numero 56, recatosi dal parrucchiere per un cambio look. Tra poche ore si aggregherà al resto del gruppo.