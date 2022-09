Saelemaekers in vantaggio su Krunic per sostituire Leao

MilanNews.it

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport di questa mattina, Alexis Saelemaekers dovrebbe essere in vantaggio per il ruolo di esterno sinistra, quello che solitamente è di proprietà di Rafa Leao, squalificato domani sera contro il Napoli. La concorrenza per il 56 belga è rappresentata soprattutto da Rade Krunic, fedelissimo di Pioli, che però è tornato dall'infortunio solo mercoledì in Champions. Altre soluzioni possono essere Diaz e Adli, ma appaiono meno accreditate.