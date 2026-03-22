Saelemaekers: "Missione completata ieri sera. Andiamo!"

Saelemaekers: "Missione completata ieri sera. Andiamo!"
Oggi alle 21:00News
di Manuel Del Vecchio

Saelemaekers, l'equilibratore del Milan secondo Allegri, festeggia su Instagram la vittoria per 3-2 sul Torino: "Missione completata ieri sera. Andiamo!". Il belga, ha detto il tecnico rossonero, è fondamentale a prescindere dal modulo: "Il giocatore di equilibrio nostro è Saelemaekers. Quando difendiamo deve fare il quinto, quando attacchiamo deve fare il terzo d’attacco. Ogni tanto arriva in fondo alla partita anche un po’ cotto".