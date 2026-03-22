Ravezzani: "Con Pulisic in queste condizioni, Fullkrug inesistente e Leao in tribuna segnare 3 gol al Toro é stato un piccolo miracolo per il Milan"
Fabio Ravezzani, giornalista e direttore televisivo è intervenuto così sul proprio account "X" Dopo Milan-Torino 3-2. Il commento, mai banale di Ravezzani dopo la partita disputata dai rossoneri: "Con Pulisic in queste condizioni, Fullkrug inesistente e Leao in tribuna segnare 3 gol al Torino é stato un piccolo miracolo per il Milan di Allegri".
Con Pulisic in queste condizioni, Fullkrug inesistente e Leao in tribuna segnare 3 gol al Torino é stato un piccolo miracolo per il Milan di Allegri.— Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) March 22, 2026
IL TABELLINO
MILAN-TORINO 3-2
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (1'st Athekame), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (46'st Odogu), Fofana (25'st Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (32'st Gimenez), Füllkrug (25'st Nkunku). A disp.: Pittarella, Terracciano; Estupiñan; Jashari. All.: Allegri.
TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse (44'st Kulenović); Pedersen, Vlašić, Prati (18'st İlkhan), Gineitis (29'st Casadei), Obrador (44'st Nkounkou); Simeone, Zapata (18'st Adams). A disp.: Israel, Siviero; Biraghi, Lazaro, Marianucci, Maripán; Anjorin, Ilić, Tameze. All.: D'Aversa.
Arbitro: Fourneau di Roma 1.
Gol: 37' Pavlović (M), 44' Simeone (T), 9'st Rabiot (M), 10'st Fofana (M), 38'st rig. Vlašić (T).
Ammoniti: 9' Tomori (M), 37'st Pavlović (M), 48'st İlkhan (T), 51'st Gimenez (M).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan