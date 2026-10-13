News Saelemaekers operato ad Amsterdam: intervento perfettamente riuscito

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Come anticipato nei giorni scorsi, nella giornata di oggi Alexis Saelemaekers è stato operato alla caviglia destra, infortunatasi dopo la distorsione subita a Milanello durante la sosta. La caviglia del belga aveva perso la sua stabilità come conseguenza di un intervento che il giocatore aveva subito due anni fa a Roma dopo la frattura di un malleolo. Il Milan ha comunicato che l'operazione chirurgica è andata secondo i piani ed è stata eseguita in Olanda alla presenza anche dello staff medico rossonero.

Il comunicato del Milan sull'intervento chirurgico di Alexis Saelemaekers ad Amsterdam: "AC Milan comunica che, nella giornata odierna, ad Amsterdam, Alexis Saelemaekers è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra. L’intervento di pulizia artroscopica e stabilizzazione, eseguito dal Dr. Gino Kerkhoffs alla presenza del Dr. Andrea Bulgheroni e di Diego Mantovani dello staff medico del Milan, è perfettamente riuscito".