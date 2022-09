Saelemaekers sicuro: "Charles è un grande giocatore, non ho paura per lui"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato da SportMediaset alla vigilia di Milan-Dinamo Zagabria, Alexis Saelemaekers ha parlato così del suo compagno di squadra e di nazionale Charles De Ketelaere:

Sui tanti belgi al Milan: “Magari voi non li conoscete ancora bene (Origi, De Ketelaere, Vranckx, ndr), ma io li conosco e so che sono giocatori con ottime qualità e sono sicuro che possono aiutarci quest’anno a vincere partite e fare qualcosa di bello”.

Su De Ketelaere e il suo inserimento: “C’è sempre qualcuno a cui piaci e a chi non piaci. Noi giocatori non dobbiamo ascoltare queste cose. Charles è un grande giocatore, alla sua età è arrivato al Milan e gioca in nazionale, vuol dire che è un gran giocatore. Non ho paura per lui e so che farà qualcosa di bello con il Milan e con la Nazionale”.

Già con la Dinamo? “Sì (sorride, ndr)”.