Saelemaekers su Biglia: "Quando avevo 12-13 anni lo ammiravo molto all'Anderlecht"

Alexis Saelemaekers oggi in conferenza stampa ha parlato anche di Lucas Biglia, che in passato ha giocato nell'Anderlecht. "Biglia me lo ricordo all'Anderlecht, quando avevo 12-13 anni lo ammiravo molto. Fa piacere lavorare con persone come lui. Nello spogliatoio si sente la personalità e la grandezza di questo club. Ci sono persone determinate, programmate per vincere".