Saelemaekes confermato con la Samp? Pioli: "Non dico la formazione. A Salisburgo ha gioca bene"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato così della possibile titolarità di Saelemaekers da titolare: "Sapete che non dico la formazione. A Salisburgo ha giocato bene, non ha forzato le giocate quando non doveva. La prestazione di Salisburgo non è stata ottima, ma discreta. Domani dobbiamo fare meglio".