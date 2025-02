Saelemakers, per una sera, è uno dei peggiori della Roma. Proprio contro il 'suo' Milan

Da oramai diverse settimane si parla sempre di più della voglia della Roma di trattenere Alexis Saelemaekers dopo questa stagione di prestito. Il belga si è reso protagonista di un ottimo campionato, quando non è stato out per infortunio, ma nella serata di ieri in Coppa Italia ha steccato proprio contro il Milan proprietario del suo cartellino. Una sfida a distanza persa con Tammy Abraham, il giocatore scelto dalla Roma per fare il percorso inverso e ieri autore di una decisiva doppietta.

"Alti e bassi nella sua prova, buona in avvio soprattutto per spinta sulla destra e poi sempre più opaca", scriviamo su TMW a commento del 5,5, con la sua verve che è andata via via affievolendosi. Stesso voto per la Gazzetta dello Sport: "Soffre Theo alla distanza e non brilla per continuità". Arriva al 6 per Tuttosport, mentre secondo Corriere dello Sport, la Repubblica e Corriere della Sera è da 5: "Fischiato dalla curva rossonera anche se, per una sera, è uno dei peggiori della Roma", ma anche "Non si fa rimpiangere dai rossoneri". Insomma, non la sua miglior serata da quando è arrivato nella Capitale.

I voti

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 5

La Repubblica: 5