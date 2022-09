Saelemakers, prima marcatura in Champions League per lui in carriera: ecco i suoi numeri complessivi con il Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alexis Saelemaekers ha segnato ieri sera contro il Salisburgo la sua prima rete in Champions League in carriera dopo 7 presenze in questa competizione. Gol importante che ha permesso ai rossoneri di strappare un pareggio alla Red Bull Arena contro una squadra ostica. Complessivamente, il belga con il Milan ha segnato 7 gol e fornito 16 assist per i compagni in 107 partite disputate complessivamente con i rossoneri.