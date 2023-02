Saint-Maximin sugli ultimi giorni di mercato: "Le altre squadre vedono che sei in difficoltà e annusano l'opportunità"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Allan Saint-Maximin, esterno del Newcastle, intervistato a Saturday Night Football ha rivelato che avrebbe potuto lasciare il club inglese negli ultimi giorni di mercato (c'era anche il Milan) per via dell'impiego a targhe alterne: "Sarò onesto e non mentirò, le altre squadre vedono che sei in una certa situazione e possono annusare un'opportunità per acquistare. Io però sono orgoglioso di essere qui, la cosa più importante è giocare e cercherò di farlo più possibile in ogni partita: non gioco per stare in panchina, anche se a volte vanno compresi i momenti. Quando sono stato a disposizione, il Newcastle non ha perso partite e io ho fatto il mio lavoro: non potrei accettare di stare in panchina per due gare perse. Non puoi però essere un bravo ragazzo quando giochi e non esserlo quando non ti tocca. Io non sono così, credo in Dio e quando non giocavo pregavo per la squadra. Se arriveremo in Champions League lo faremo tutti insieme, è questa la cosa più importante".