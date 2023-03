Sala e il nuovo stadio del Milan: "Aspettiamo di conoscere il progetto. Non si può dire di no prima di vederlo"

MilanNews.it

L'edizione online del Corriere della Sera riporta le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, che in merito alla questione del nuovo stadio del Milan nell'area dell'Ippodromo La Maura ha spiegato: "Trovo profondamente sbagliato l'atteggiamento anche di una parte del Pd, che non avendo ancora visto il progetto dice che non va bene. Io non mi esprimerò mai su un no di fronte a un progetto che non ho visto. Non sono ideologico: se il progetto non sarà tale da poterlo poi avviare per l'iter necessario, sarà un'altra cosa, ma prima non si dice di no.