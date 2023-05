Sala: "Galliani mi ha chiesto San Siro per il Monza"

Ieri sera, a margine della presentazione del nuovo libro di Adriano Galliani, c'è stato un siparietto tra l'ad del Monza e Giuseppe Sala, sindaco di Milano, riportato stamattina dall'edizione milanese del Corriere della Sera. Il numero di Palazzo Marino ha chiesto: "Adriano posso raccontare il contenuto della nostra ultima telefonata?".

Questa la risposta dell'ex dirigente del Milan: "Certo, è uno scoop perché finora la notizia non è mai trapelata". "Adriano mi ha chiamato e mi ha chiesto: se Milan e Inter non vogliono più stare a San Siro, lo affitteresti al Monza?" ha dichiarato Sala che non ha detto di no alla richiesta di Galliani.