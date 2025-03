Sala ribadisce: "Il Comune non pagherà i costi della demolizione di San Siro"

Milan e Inter stanno ancora aspettando una risposta sul "DocFap" (leggi qui), il documento presentato in Comune con un nuovo progetto per lo stadio al posto di San Siro. Ieri, come riportata da Il Giornale edizione milanese, il sindaco Beppe Sala ha parlato in Consiglio Comunale anche di questo tema concentrandosi soprattutto sul tema e su determinati aspetti del progetto. Il primo cittadino ha ribadito: "Il Comune non pagherà i costi della demolizione del Meazza. Se compreranno lo stadio, poi, è un tema dei club, se decideranno di ristrutturarlo o di semi-abbatterlo".

Sala poi ha continuato: "Sulle spese di bonifica si può trattare. Oggi non sappiamo cosa c'è sotto, ci auguriamo che le bonifiche non siano molto significative perché non è un'area con una grande storia industriale. Non sono molto preoccupato". Poi il sindaco ha espresso alcuni commenti sul dossier presentato dai club: "Rispetto alle intenzioni iniziali il nuovo stadio avrà più di 70mila posti e il vincolo del 50% dell'area verde è rispettato. Sarà conservata una parte del vecchio impianto? È una mediazione tra la richiesta iniziale delle squadre e quella della sovrintendenza. Su questa ipotesi avevamo avuto anche un confronto con il Ministro della Cultura Giuli e al tavolo si erano dichiarati soddisfatti".