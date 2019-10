Sala: "Sei milanesi su dieci vogliono il nuovo stadio"

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala parla così del nuovo stadio di Milano, ipotesi sempre più concreta e caldeggiata dai due club calcistici della città: "Non siamo certo ostili ad un nuovo stadio, vogliamo capire se il vecchio San Siro può essere salvato in qualche forma. C'è grande attenzione nel far coincidere l'interesse delle squadre e l'interesse dei cittadini. Ho visto un sondaggio, in cui si dice che sei milanesi su dieci vogliono il nuovo stadio. Leggiamo però anche tanto affetto nei confronti di San Siro, probabilmente chi ha più anni ha vissuto di più l'impianto".