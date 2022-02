Salernitana-Milan, Fabbri arbitrerà il match. Al VAR ci sarà Di Paolo

Poco fa la Lega Serie A ha comunicato gli arbitri per il turno che inizierà già domani con il derby torinese fra Juventus e Torino. Per Salernitana-Milan è stato designato il fischietto di Ravenna, Michael Fabbri. Al VAR invece troveremo Alessandro Di Paolo. Ecco la squadra arbitrale al completo per il match dei rossoneri:

SALERNITANA – MILAN Sabato 19/02 h. 20.45

FABBRI

BACCINI – ROCCA

IV: BARONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PRENNA