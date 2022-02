Salernitana-Milan, nel 1947/1948 i primi confronti in Serie A fra le due squadre

La prima stagione in cui Milan e Salernitana si sono affrontate in Serie A risale al 1947/1948. Il campionato, all’epoca a 21 squadre, vide il Milan arrivare secondo dietro al Torino campione d’Italia, mentre i campani retrocedettero arrivando quart’ultimi. La sfida di Milano fra Milan e Salernitana si giocò l’11 gennaio 1948 e terminò 2-0 in favore dei rossoneri. Il ritorno in Campania, giocato allo stadio Comunale di Salerno, finì con una rocambolesca vittoria per 4-3 per i padroni di casa. Il Milan addirittura dopo 34 minuti si ritrovò sotto 3-0 e non riuscì a completare la rimonta.