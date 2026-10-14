News Verso Salisburgo-Milan, la probabile formazione rossonera: tanti cambi rispetto al Sassuolo, chance dal 1' per Tomori e Camarda

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In vista della partita di domani sera in casa del Salisburgo, valida per la seconda giornata della fase campionato di Europa League, Ruben Amorim farà un ampio turnover, facendo riposare alcuni titolarissimi come Mario Gila, Adrien Rabiot, Diego Moreira, Christian Pulisic e Gonçalo Ramos. Due le novità più importanti riportate da Sky: in difesa spazio a Fikayo Tomori, che farà il suo esordio stagionale e giocherà da terzino destro nel 4-2-3-1 milanista, mentre in attacco Francesco Camarda avrà una chance dal primo minuto.

Per quanto riguarda il resto della probabile formazione del Milan, davanti a Mike Maignan, a completare la difesa a quattro rossonera ci saranno Koni De Winter e Stahinja Pavlovic in mezzo e Davide Bartesaghi come terzino sinistro. In mezzo spazio alla coppia composta da Luka Modric e Ardon Jashari. I tre trequartisti alle spalle di Camarda saranno invece Omari Hutchinson, Ruben Loftus-Cheek e Alphadjo Cisse.

Questa dunque la probabile formazione iniziale del Milan a Salisburgo: (4-2-3-1) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Modric, Jashari; Hutchinson, Loftus-Cheek, Cisse; Camarda.