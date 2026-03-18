Salta Finalissima tra l'Argentina e la Spagna: Messi farà un'amichevole col Guatemala

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(ANSA) - BUENOS AIRES, 17 MAR - Dopo la definitiva cancellazione della 'finalissima' con la Spagna che si sarebbe dovuta disputare il 27 marzo prossimo in Qatar, la Federcalcio argentina (Afa) è corsa ai ripari ed ha annunciato che la 'Selección' di Lionel Messi giocherà il 31 marzo in Argentina un'amichevole contro il Guatemala. Lo riferisce una breve nota dove si informa che "nei prossimi giorni verrà reso noto il cronoprogramma di lavoro, i convocati per la partita e lo stadio dove si disputerà".

Dopo lunghe discussioni tra la Uefa, le autorità organizzatrici del Qatar e le federazioni argentina e spagnola, due giorni fa è stato annunciato che la Finalissima tra la squadra vincitrice degli Europei 2024 e la campionessa della Coppa America 2024 non si sarebbe potuta disputare a causa del conflitto in corso nella regione. (ANSA).