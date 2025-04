Salta Paratici al Milan, Di Marzio: "È la sua operatività ridotta fino a luglio che ha portato il Diavolo a soprassedere"

Nel pomeriggio di Sky Sport 24 è intervenuto anche Gianluca Di Marzio per parlare della delicata questione legata al casting del nuovo direttore sportivo del Milan. Fabio Paratici sembrava essere il prescelto, eppure non ricorpirà lui questo ruolo nella dirigenza rossonera a partire dalla prossima stagione:

"Al momento le parti hanno deciso di interrompere questo tipo di relazione, di rapporto che si era creato. Ripeto, senza disguidi, anzi condividendo quello che poteva essere il futuro anche con figure come Moncada, come lbra, come appunto Furlani che sarebbe rimasto assolutamente amministratore delegato. Paratici non è stato un direttore sportivo che si sarebbe presentato, dicendo "Faccio tutto io, voglio quello e quell'altro". No aveva assolutamente accettato quello che era il piano di condivisione di lavoro, ma era questa sua operatività ridotta fino al 20, 21 luglio che ha portato il Milan a rivalutare ancora meglio quella che appunto era la sua situazione e a decidere di di soprassedere. Adesso vedremo se tornerà in pole position Igli Tare, che è stato ballottaggio a lungo con Fabio Paratici fino a appunto qualche qualche giorno fa, e che fino a pochi minuti fa non era stato ulteriormente contattato, perché il Milan credo si prenda, ma almeno fino a lunedì martedì quindi si vorrà prendere il weekend prima di riparlare con i vari candidati. Un nome che abbiamo sempre fatto è Tony D'Amico dell'Atalanta, che però è sotto contratto comunque con l'Atalanta, e quindi a proposito di operatività non potrebbe immediatamente prendersi carico del Milan del futuro. Quindi o si prendono un direttore sportivo libero, come nel caso di Tare, o comunque migliora aspettare la fine della stagione per liberare un eventuale direttore sportivo che sotto contratto con un altro club".