Salvini: "Contento della campagna acquisti del mio Milan? Beh, per adesso ne ho visto uno solo di acquisto, certamente un ottimo giocatore"

(ANSA) - "Contento della campagna acquisti del mio Milan? Beh per adesso ne ho visto uno solo di acquisto, certamente un ottimo giocatore, Morata, ma servono altri rinforzi certamente un centrocampista e un difensore, comunque sono fiducioso". Così il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, a margine della sottoscrizione del Protocollo per il Polo del ferro di Piacenza. (ANSA).

LE ULTIME SUL MERCATO DEL MILAN

L'affare Alvaro Morata ha fatto un po' discutere, soprattutto in Spagna, dove l'Atletico Madrid ha rivendicato al Milan di essere stato avvisato dall'attaccante spagnolo e non direttamente dal club rossonero in merito all'esercitazione della clausola rescissoria per il calciatore del '92. Da Milano la versione dei fatti è un'altra, ma a prescindere da chi stia raccontando la verità o no, i destini di Milan ed Atletico Madrid in questo calciomercato potrebbero nuovamente incrociarsi, visto che i Colchoneros avrebbero messo gli occhi su Niclas Fullkrug e Strahinja Pavlovic, due obiettivi dichiarati dell'estate rossonera.

OBIETTIVI CONRETI O SEMPLICE MANOVRA DI DISTURBO? - A fronte delle frizioni createsi con l'affare Morata sorge spontaneo domandarsi: Pavlovic e Fullkrug per l'Atletico Madrid sono obiettivi concreti o semplice manovra di disturbo? Solo il tempo ci potrà confermarlo, anche se potremmo ritenerla essere una risposta implicita il fatto che dalle parti di Casa Milan stiano provando a stringere i tempi per entrambi i giocatori, più per il difensore che per l'attaccante però.

È LA SETTIMANA DEL SÌ DI PAVLOVIC - L'Atletico Madrid è a debita distanza. Questa potrebbe essere la settimana de sì di Pavlovic, e del Salisburgo, al Milan. Stando infatti a quanto riportato da Tuttosport, forte dell'accordo col giocatore, la dirigenza rossonera cercherà di chiudere per il difensore serbo, ma basteranno 20 milioni più un paio di bonus? Il Salisburgo continua a chiederne 25, ma l'impressione è che si possa trovare una quadra a metà strada, con l'Atletico Madrid che nel mentre continua a monitorare la situazione dopo che la pista che porta a David Hancko si è raffreddata per le (alte) richieste del Feyenoord.

E FULLKRUG? - Se per Pavlovic il Milan può dormire sonni tranquilli, per Fullkrug c'è bisogno di drizzare bene le antenne e guardarsi le spalle dalla concorrenza dell'Atletico Madrid, deciso a sbaragliare la concorrenza del Diavolo offrendo al Borussia Dortmund ben 20 milioni di euro per l'attaccante tedesco, cifra che la dirigenza rossonera non avrebbe alcuna intenzione, eventualmente, di pareggiare stando a Tuttosport, complice anche la voglia di non partecipare ad alcuna asta per un giocatore 31enne.