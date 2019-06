Salvini: “Esclusione UEFA? Meglio così. Donnarumma lo avrei già venduto”

Intervistato in esclusiva alla trasmissione di Rai Radio1, ‘Un giorno da Pecora’, Matteo Salvini, tifoso rossonero, vicepremier e leader della Lega, ha commentato il momento del Milan, queste tutte le sue dichiarazioni: “Esclusione dalle coppe? Per come l’abbiamo approcciata ultimamente, meglio così, almeno si concentrano sul campionato. FPF? Se il Financial Fair Play nel calcio è un po’ simile alla Procedura D’Infrazione europea? Si, perche’ c’è qualche squadra che se ne strafrega, spende e spande senza problemi. Basta guardare la campagna acquisti di qualche squadra francese. Con l’Italia sono sempre così precisi. Gigio Donnarumma? Io lo avrei già venduto. E’ un gran portiere ma io sono un romantico e quando ci fu la vicenda ‘vado o vengo’ in base ai milioni di euro che mi pagano, mi era caduta la poesia…“