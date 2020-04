Salvini in diretta da Montecitorio: “Speriamo che il Milan torni presto a vincere qualcosa”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, presente in aula a Montecitorio - in occasione della protesta del partito contro il Governo di maggioranza -, ha parlato anche del Milan durante la sua classica diretta notturna su Instagram. Ecco le sue parole sul club rossonero: “In questa diretta apro una breve parentesi sul Milan perché vedo delle domande nei commenti: dico solo che spero di tornare presto a vincere qualcosa. In ogni caso sempre e comunque forza Milan!”