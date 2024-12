Salvini: "Magari il Milan tornasse di proprietà italiana. Questa manca di rispetto della nostra storia"

Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini è intervenuto a Telelombardia nella trasmissione QSVS nell'immediato post della gara tra Milan e Genoa terminata 0-0. Ecco le sue parole:

"Ero a casa a vedere questo emozionante 0-0. Magari il Milan tornasse ad avere in futuro una proprietà italiana. Temo però che molti tifosi si stiano rendendo conto che da parte di questa proprietà manchi il rispetto della nostra storia, l'affetto. Mi sembra che si viva di ricordi. Mia figlia che ha 12 anni non so se vedrà mai il Milan vincere. Con Berlusconi e Galliani c'era passione e oggi mi sembra che quella passione si sia spenta. Il calcio non è solo bussiness o fatturato. Se metti in campo una squadra senza anima, questi poi sono i risultati. Non si tratta di essere nostalgici, però penso che tutti stiano notando che senza passione, sudore, fatica e rispetto si possa andare poco lontano. Se poi Morata avesse segnato quando colpisce il palo probabilmente staremmo parlando di altro".