Salvini: "Se il calcio non riparte è un disastro. Gattuso? Tanta roba"

Matteo Salvini, intervenuto su Radio Punto Nuovo, ha parlato della ripartenza della Serie A e del Milan: "Spadafora? Ieri ho sentito qualche dirigente sportivo. C’è un pregiudizio nei confronti dello sport in generale ed il calcio in particolare. Quasi come se affogare lo sport, risolvesse i problemi degli italiani. Ciò che stiamo cercando di spiegare a Spadafora, è che il calcio non è Mertens o Cristiano Ronaldo, ma ci sono persone che muoiono, chiudono senza portare avanti le proprie attività. Come Ministro dell’Interno ho avuto la fortuna di conoscere gruppi organizzati, facevo molti cori, per il Milan. La società con cui abbiamo sempre avuto rivalità sono Inter e Verona. Incontro di oggi tra Spadafora e la Figc? Abbiamo fatto tutte le considerazioni del caso, ci sono in ballo decine di migliaia di posti di lavoro e piccoli centri sportivi. Se il calcio non riparte, è un disastro economico, al di là della passione e dei diritti tv. Il calcio è pronto, spero che la politica, in questo caso il Governo, ascolti chi è pronto. Gattuso al Napoli? Tanta roba Gattuso. Guardavo il Milan del passato, ad averne di giocatori così. Spero il Milan si rimetta in carreggiata, bisogna cambiare al vertice. Ultras contro la ripartenza? Sono nostalgico anch’io, ma bisogna guardare avanti. Se Napoli o Milano hanno bisogno di uno stadio al passo con i tempi, ci vuole".