Salvini: "Spero che giochi a lungo Bennacer, ottimo Hernandez, abbiamo ritrovato Conti"

Matteo Salvini, presente al Tardini per Parma-Milan, è intervenuto telefonicamente in esclusiva a QSVS su Telelombardia commentando così il successo odierno dei rossoneri: “Un miracolo! Il Milan ha vinto. Ero quasi rassegnato al pareggio ma abbiamo un attaccante che gioca da terzino. Complimenti alla Curva e ai tifosi del Parma, molto sportivi. Abbiamo colpito coi nostri tiri tutti i manifesti pubblicitari, inguardabili Kessié e Piatek. Suso? Non ho problemi con lui, almeno in campo il sorriso. Non fatemi commentare, non mi è sembrato tra i più brillanti ma comunque ho visto qualche passo in avanti rispetto agli ultimi mesi. Non abbiamo comunque affrontato una corazzata del nostro campionato. Ibrahimovic? È un campione, ti apre il cuore. Ma su di lui non puoi fondare un progetto a medio-lungo termine. Il Milan una volta cercava campioni giovani, non a 38 anni, ma ben venga per chiudere dignitosamente questa stagione. Mio figlio almeno vedrebbe qualche gran giocata ma ciò non toglie che si dovrà pensare a rifare tutta la squadra. Spero che giochi a lungo Bennacer, ottimo Theo Hernandez, abbiamo ritrovato Conti. Parlavo con Barilla: Pioli è un bravo allenatore e una bravissima persona. Ci tengo a mandare un grande abbraccio a Sinisa Mihajlovic e gli auguro di vincere la partita più difficile della sua vita”.