Salvini: "Vorrei Koulibaly al Milan. Scambierei Elliott con De Laurentiis"

Matteo Salvini, ex ministro dell'interno, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Milan e Napoli giù in classifica? Non me l'aspettavo, Ancelotti è uno dei migliori allenatori in circolazione ed in campo ci sono giocatori di alto livello, non so se si stia pagando lo scollamento tra società e squadra, magari la situazione del contratti. Almeno la metà dei giocatori del Napoli li vorrei al Milan domani mattina.

Vorrei Ancelotti? Non fatemi litigare con l'allenatore del Milan (ride, ndr). Giocatori come Koulibaly, Insigne mi piacerebbe vederli al Milan. Insigne terrone? Non scherziamo, la nazionale italiana ha ritrovato spirito ed orgoglio, mi sembra che le squadre di club fatichino.

Balotelli? Non è che uno possa essere convocato in base al colore della pelle o per soddisfare qualche ben pensate, se non è all'altezza... Non mi è mai piaciuto come giocatore non tanto per qualità tecniche ma tanto per atteggiamento e mentalità.

Var una 'cagata'? No, ma rischia di togliere tanta poesia, pause di 4-5 minuti rovinano il calcio. C'è bisogno di tempi rapidi e non 18 interruzioni a partita, lascerei all'allenatore massimo 2 richieste a partita.

Il Milan a De Laurentiis ed il Napoli al fondo Elliott? Non commento le scelte dei tifosi azzurri, sicuramente io al Milan un presidente in carne ed ossa, non che Scaroni non lo sia, ma una proprietà italiana, con mentalità italiana, gusti italiani e scelte italiane. Scaroni fa il possibile, ma essere proprietà di un computer, un qualcosa che muove miliardi di euro e tu sei solo parte del business, non è la mia passione. Io, quindi, lo farei assolutamente".