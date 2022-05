Samp, Giampaolo. "Milan giudice del campionato, non credo lo saremo noi"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Inter, il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato anche della possibilità che i blucerchiati possano essere arbitri nella lotta scudetto: "Penso che il giudice sia il Milan stesso perché con due risultati su tre vince lo scudetto. È in grande condizione psico-fisica. Gioca contro una squadra che ha raggiunto il suo obiettivo. Chiaro che non ti regala niente nessuno ma il Milan ci arriva nella sua rincorsa. L'Inter deve vincere per sperare di vincere lo scudetto ma dipende dal Milan. Il calendario ci mette di fronte a questo incrocio ma non credo che saremo giudici".