Sampdoria, Giampaolo confermato: l'ex tecnico del Milan rimarrà sulla panchina blucerchiata

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato da SportMediaset, si è svolto in casa Sampdoria un incontro fra Marco Giampaolo e Antonio Romei, consigliere d'amministrazione del club. Collegati in video c’erano anche il presidente, Marco Lanna e gli altri membri del CDA. Giampaolo è stato confermato sulla panchina blucerchiata anche per la prossima stagione. L’ex tecnico del Milan dunque, dopo aver portato la società genovese alla salvezza.