Sampdoria-Milan: come arrivano le due squadre al posticipo della domenica

Sampdoria-Milan: domenica 6 dicembre ore 20.45

Stadio: Luigi Ferraris

Arbitro: Gianpaolo Calvarese

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Sfida insidiosa per la Sampdoria di Claudio Ranieri che chiuderà contro il Milan la domenica calcistica. Per la gara del “Ferraris”, il tecnico romano potrebbe ripartire da quanto di buono offerto nel secondo tempo di Torino. Davanti ad Audero è possibile una linea a quattro con Bereszynski e Augello sulle corsie laterali mentre al centro sono a disposizione tutti e quattro i difensori con Ferrari e Yoshida che potrebbero essere in vantaggio su Tonelli e Colley. A centrocampo insieme a Thorsby potrebbe giocare Adrien Silva mentre Candreva e Jankto dovrebbero essere gli esterni. Dubbio anche in attacco con Gabbiadini che potrebbe giocare al fianco di Quagliarella nel 4-4-2 oppure con Ramirez che agirà allora alle spalle del capitano blucerchiato in un più abbottonato 4-4-1-1.

COME ARRIVA IL MILAN - La qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League porta con sé una brutta notizia, ovvero l'infortunio muscolare di Kjaer che non ci sarà con la Samp. Difficilmente saranno convocati Leao e Ibrahimovic, dunque in attacco ci sarà ancora Rebic. Bennacer torna a centrocampo accanto a Kessie, in difesa Romagnoli farà coppia con Gabbia, insieme a Davide Calabria a destra. Esterno alto nel tridente sarà Saelemaekers e non Castillejo, con Hauge che potrebbe avere una chance dopo la grande prova in Europa League.