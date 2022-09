Sampdoria-Milan è anche Giampaolo vs Pioli: il bilancio delle sfide fra i due tecnici

MilanNews.it

In vista della sfida fra la Sampdoria e il Milan di domani sera, vi proponiamo il bilancio delle partite fra i due allenatori, ossia Marco Giampaolo per i blucerchiati e Stefano Pioli per i rossoneri. In totale i due si sono affrontati in 14 occasioni, con 6 vittorie di Pioli, 4 vittorie di Giampaolo e 4 pareggi. La sfida di domani sarà uno snodo cruciale per entrambe le squadre e le rispettive ambizioni di classifica.