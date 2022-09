Sampdoria-Milan, Tonali e Calabria i rossoneri che hanno percorso più km: il dato

MilanNews.it

Dopo 45 minuti di dominio totale la ripresa di Sampdoria-Milan si è complicata incredibilmente a causa dell'espulsione di Rafael Leao nei primi minuti del secondo tempo. Mister Pioli ha riorganizzato la squadra con un inedito 3-4-1-1 e i suoi ragazzi hanno dato massima disponibilità: alla fine è stata una vittoria meritata e voluta.

I primi due giocatori per km percorsi della sfida sono due rossoneri: Sandro Tonali, 11,471 km percorsi (3,624 in jog, 7,162 in run e 0,684 in sprint) e Davide Calabria, 10,704 km percorsi (3,624 in jog, 6,5 in run e 0.579 in sprint)*.

* jog, da 0 a 7 km/h. run, da 7.1 a 15 km/h. sprint, da 15.1 km/h.