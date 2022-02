Sampdoria, può slittare a dopo il Milan l'esordio di Giovinco

Per Sebastian Giovinco l'approccio con il ritorno in campo in Serie A sarà graduale. Non è solo una questione di condizione fisica ma anche di...fuso orario. Sì perché la Formica Atomica da mesi vive in Canada, con sei ore di fuso rispetto all'Italia. In questi primi giorni sta faticando a prendere sonno la notte e dunque si sta riposando con molta difficoltà. Per questo non si allena al meglio e dunque il ritorno a buon livello è più lento. Il disagio durerà ancora per qualche giorno anche se la speranza è di vederlo in campo almeno per uno spezzone già contro l'Empoli tra otto giorni. A riportarlo è La Repubblica - Genova.