Sampdoria: Ranieri, voglio lo spirito visto con Juve

(ANSA) - GENOVA, 04 GEN - L'obiettivo è quello di ripartire dallo spirito mostrato con la Juve anche se la Sampdoria era rimasta a mani vuote per le prodezze di Cristiano Ronaldo e Dybala: "Voglio rivedere quell'agonismo, attenzione e aiuto reciproco che abbiamo messo in mostra con la Juventus", spiega Claudio Ranieri che per la sfida lunedì col Milan recupera Ekdal non al top per un problema muscolare ("Non ha i novanta minuti nelle gambe ma è disponibile"), mentre in difesa Murillo farà coppia con Colley. Sulla destra spazio a Bereszynski con Depaoli a centrocampo sulla stessa corsia laterale. Sarà anche anche la giornata di Ibrahimovic, ma nessuna paura anche perché la Sampdoria deve muovere una classifica sempre pericolosa: "Mi aspetto un avversario molto caparbio, con San Siro pieno che spingerà al massimo i propri beniamini e noi dovremo essere bravi ad affrontare la gara anche dal punto di vista ambientale. Spero di fare una grande prestazione e di portare a casa anche punti importanti", continua il tecnico doriano. Ranieri si sofferma anche sul mercato, dove c'è la necessità di trovare rinforzi ma con un profilo preciso: "Con la società stiamo monitorando tutto - spiega -. Ci aggiorniamo quotidianamente: di sicuro in questo momento c'è bisogno di calciatori pronti, che conoscano il campionato italiano. Ora come ora non possiamo avere elementi di prospettiva, ne abbiamo già in casa". (ANSA).