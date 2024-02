San Donato, martedì il sindaco apre il dibattito pubblico: i passaggi per il nuovo stadio

Il Milan ha completato l'acquisto del terreno a San Donato dove ha intenzione di costruire il suo nuovo stadio. L'obiettivo è di porre la prima pietra nel 2026, come racconta questa mattina la Gazzetta dello Sport, in modo tale da poter terminare i lavori nel 2028 o nel 2029 e di conseguenza giocare anche la prima partita nel nuovo impianto. Prima dei lavori ci saranno, però, alcuni passaggi burocratici da affrontare che, come il club ha imparato a sue spese negli ultimi anni, non si devono mai dare per scontati.

Infatti, martedì il sindaco di San Donato Squeri incontrerà i cittadini del suo Comune per dare il via al dibattito pubblico, in cui si preannuncia la presenza di alcune frange anti-stadio molto forti. Superato questo scoglio, entro la fine del mese di febbraio lo stesso primo cittadino comunicherà al Consiglio Comunale la partenza dell'accordo di programma, ovvero della fase di progettazione effettiva dell'opera che poi, come detto, si vuole cominciare nel 2026.