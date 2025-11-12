San Paolo, malore per l'ex Chelsea Oscar: il comunicato del club brasiliano

vedi letture

Oscar, ex giocatore del Chelsea che a dicembre 2024 è tornato a giocare in Brasile al San Paolo, ha avuto un malore mentre stava usando la cyclette durante le visite mediche. Questo il comunicato del club verdeoro: "Durante gli esami effettuati martedì mattina (11) presso il SuperCT, nell’ambito della preparazione in vista della pre-stagione 2026, l’atleta Oscar ha presentato un problema cardiaco ed è stato prontamente soccorso dai professionisti del club e dall’équipe medica dell’Einstein Hospital Israelita, presente sul posto.

Successivamente, il giocatore è stato trasportato in ospedale, dove si trova in condizioni cliniche stabili e rimane in osservazione per l’esecuzione di esami complementari per chiarire la diagnosi. Come da procedura abituale e nel rispetto della privacy del giocatore, ulteriori informazioni saranno divulgate non appena ci saranno aggiornamenti da parte del team medico, in accordo con Oscar“.

