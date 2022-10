MilanNews.it

Questa sera a San Siro si registrerà un altro sold out: come riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, infatti, lo stadio milanese sarà nuovamente tutto esaurito per il match di Champions League tra Milan e Chelsea. I tifosi rossoneri dovranno essere l'arma in più e trascinare con il loro sostegno la squadra di Stefano Pioli.