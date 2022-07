San Siro, anche il Collegio dei Garanti dice no ai referendum contro il nuovo stadio

MilanNews.it

Come riporta il Corriere della Sera, dopo aver incassato il no del Comune di Milano, anche il Collegio dei Garanti ha bocciato i due referendum contro il nuovo stadio. Il primo richiedeva la salvaguardia dell'impianto attuale con un progetto di ristrutturazione e riqualifica; il secondo chiedeva la cancellazione della delibera della giunta comunale dello scorso novembre in cui si dichiarava l'interesse pubblico circa il nuovo progetto. In particolare per il primo referendum si sottolinea come lo stadio ristrutturato sia possibile ma non avrebbe la stessa performance di uno di nuova generazione, sotto vari punti di vista, senza tener conto degli elevati costi di ristrutturazione.