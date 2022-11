San Siro è sempre on fire, i primati e i numeri di questo 2022: Milan prima squadra in Italia per spettatori medi

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Tra i principali protagonisti del Milan nell’anno solare 2022 c’è sicuramente il pubblico di San Siro, vero e proprio dodicesimo uomo in campo. Da quando negli stadi italiani la capienza è tornata ad essere al 100% il Milan ha fatto registrare 72.298 spettatori di media.

Per quanto riguarda la stagione 22/23 la media è di 72.606 biglietti venduti a partita, il che rende i rossoneri la prima squadra in Italia e la quarta in Europa per risposta del pubblico. In Champions la media è di 70.228 spettatori a match, il che rende il Milan il primo club italiano in Champions League in questa classifica. A riportarlo è Milan TV.