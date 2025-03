San Siro, Marotta conferma: "Ci sarà uno stadio nuovo"

Beppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 prima dell'impegno di Champions League e ha risposto alle domande sullo stadio di San Siro dopo che questo pomeriggio nerazzurri e Milan hanno comunicato di aver depositato il documento di fattibilità e la proposta di acquisizione dell'impianto: LEGGI QUI.

L'acquisizione di San Siro che passo è?

"Dovevano essere definiti alcuni cavilli tra le due società, che sono stati risolti. Abbiamo depositato con il Milan l'acquisizione di San Siro e degli spazi adiacenti. E' un atto molto importante per i due club, contribuirà allo sviluppo della città. Per noi ha fatto la differenza la determinazione del fondo Oaktree, che ha ritenuto importante questo asset che è lo stadio per rispetto del club, della città e dei tifosi".

Stadio nuovo o ristrutturazione di San Siro?

"Ci sarà uno stadio nuovo, nel rispetto die target degli stadi moderni. Oggi per i club italiani questo rappresenta un gap con il resto dell'Europa e speriamo di dare un input per la Serie A. Sono fiducioso che possiamo avviare un percorso importante per il movimento calcistico italiano".