San Siro ora carica il Milan: una fortezza ritrovata

San Siro è tornato a essere una fortezza per il Milan. Nella stagione passata, lo stadio di casa aveva funzionato da inspiegabile bug nel sistema rossonero e qualcuno obiettava che, con gli spalti riaperti, la situazione sarebbe addirittura peggiorata, Il Milan, invece, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, in quattro partite (e altrettante vittorie) ha corretto il tiro e convinto gli scettici: l’abbraccio del Meazza moltiplica le energie.