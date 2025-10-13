San Siro, ripristinata la rete di protezione tra il secondo e il terzo anello verde

L'AIMC (associazione italiana Milan club) tramite un comunicato pubblicato sul loro sito, ha finalmente ufficializzato il ritorno della rete di protezione dal terzo anello verde, non che settore ospiti delle partite casalinghe del Milan. Una bellissima notizia per i tifosi che frequentano abitualmente il secondo anello verde, sotto il settore ospiti, che da ormai troppo tempo erano vittime continue di lanci di qualsiasi oggetto e non solo da parte delle tifoserie ospiti. Questo quanto scritto nel comunicato:

"A tutti i nostri abbonati del 2° anello verde (e siete davvero tanti), siamo felici di comunicarvi che finalmente è stata ripristinata la rete di protezione tra il secondo e il terzo anello verde. Un grazie a tutti i club che in questi anni hanno dovuto sopportare angherie da parte delle tifoserie ospiti. Possiamo ritenerci soddisfatti: alla fine ci hanno ascoltato!".