Nazionali, Maignan e Nkunku titolari contro l'Islanda: Rabiot dalla panchina

vedi letture

Ultimo impegno in questa sosta anche per la Francia di Didier Deschamps, in campo questa sera contro l’Islanda. Il ct francese decide di far partire dalla panchina Adrien Rabiot, non al meglio dopo una botta subita al polpaccio nella giornata di ieri. Sono invece titolari i milanisti Mike Maignan, capitano e Christopher Nkunku, pronto a guidare l’attacco dei francesi.

Islanda-Francia, la situazione nel girone

L'Islanda ha 3 punti, è terza ed è reduce dalla sconfitta per 5-3 in casa contro l'Ucraina; tutto facile invece fin qui per la Francia, che ha vinto tre partite su tre compresa quella contro l'Azerbaigian (3-0) ed è prima a punteggio pieno. La gara fra Islanda e Francia, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, si giocherà lunedì 13 ottobre, al Laugardalsvoellur di Reykjavík in Islanda, con fischio d’inizio alle ore 20.45 italiane.