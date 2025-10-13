Rossoneri in nazionale: De Winter parte dalla panchina in Galles-Belgio

Oggi alle 20:09
di Manuel Del Vecchio

Koni De Winter parte dalla panchina nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 tra Galles e Belgio. Queste le formazioni ufficiali, fischio d'inizio alle 20:45.

GALLES (5-4-1): Darlow; Thomas; Cabango, Rodon, Davies, Williams; Wilson, Ampadu, James, Brooks; Harris. A disp.: King, Davies, Mepham, Koumas, Cullen, Johnson, Moore, Colwill, Dasilva, Kpakio, Sheehan, Broadhead. All. Bellamy

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Theate, Debast, De Cuyper; Raskin, Onana; Doku, De Bruyne, De Ketelaere; Trossard. A disp.: Lammens, Sels, Mechele, Witsel, Openda, Lukebakio, De Winter, Fofana, Vanaken, Castagne, Seys, Batshuayi. All. Rudi Garcia.