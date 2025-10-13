Nicola Ventola ricorda: "Nel 1998 mi voleva anche il Milan..."
Nicola Ventola, ex attaccante di Serie A e oggi opinionista sportiva, si è raccontato in una intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. L'ex centravanti ha ripercorso alcune tappe fondamentali della sua carriera e ha citato anche il Milan, parlando dell'estate del 1998, quella in cui si trasferì a Milano per giocare con l'Inter, durante una sessione di mercato in cui furono tantissimi i club, italiani ed esteri, che si fecero avanti per acquistare l'attaccante nativo di Grumo Appula.
Le parole di Nicola Ventola sull'estate del 1998: "Inter e Roma mi offrivano lo stesso ingaggio, Totti mi chiamava tutti i giorni, ma scelsi i nerazzurri per Ronaldo. Parlai pure con Milan, Juve, Monaco e con Vialli, che all’epoca era al Chelsea. Gianluca chiamò a casa, rispose mia madre, quando mi disse che c’era '“il signor Vialli' al telefono risposi mandandolo a quel paese. Cavolo, era lui...”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan