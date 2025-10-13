Serie A, il Milan è l'unica squadra a non aver ancora subito gol in trasferta

Il sito della Lega Calcio Serie A riporta alcuni numeri e statistiche delle prime sei giornate di Serie A: "Le dinamiche casalinghe e i rendimenti lontano dal proprio stadio raccontano un campionato a doppia velocità: Napoli e Bologna sono a punteggio pieno in casa, tre vittorie su tre, mentre il Franchi è diventato terreno ostile per la Fiorentina, sempre sconfitta tra le mura amiche.

In trasferta, è la Roma a dettare il ritmo con 9 punti su 9 - una caratteristica storicamente associata alle squadre di Gasperini che, nei suoi nove anni alla Dea, ha raccolto più punti lontano da casa che a Bergamo - mentre il Milan, oltre alle due vittorie e un pareggio lontano da San Siro, si distingue come unica squadra a non aver ancora subito gol da ospite".

