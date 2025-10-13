Serena: “Non mi aspettavo la mutazione calciatore-allenatore da Gattuso. C’è una cosa in cui Rino è il più bravo di tutti”

In un'intervista fatta da Il Giornale, Aldo Serena ex attaccante di Milan, Juve ed Inter, si è espresso così in merito alla nazionale e al suo c.t. Gennaro Gattuso.

"Certe scelte di Gattuso sono coraggiose, abbiamo una formazione votata all'attacco. Non mi aspettavo la sua 'mutazione' da giocatore ad allenatore, ma ha fatto bene. Sono certo però che riuscirà a calibrare le scelte in base al peso specifico degli altri e se necessario coprirsi al meglio. L'Italia aveva bisogno di ricreare gruppo e nessuno è più bravo di Rino in questo"

Nonostante le belle parole e uno spirito di squadra che sembra essere ritornato, niente ancora è stato fatto anzi, la strada è lunghissima e in salita. Gli azzurri, che prima dovranno concentrarsi sul battere Israele nella sfida di Martedì sera a Udine per conquistare ufficialmente l'accesso ai play-off, dovrà poi in caso giocare due partite che, a prescindere dagli avverarsi, nascondo infinite insidie e proprio noi italiani lo sappiamo benissimo. La strada è quella giusta me è ancora lunga, tortuosa e cruciale perchè dopo 2 mancate qualificazioni, la nazionale 4 volte campione del mondo non può permettersi di saltare anche questo appuntamento.