San Siro, Sala: "Obiettivo è convincere le squadre a rivalutare l'ipotesi della ristrutturazione"

Nella giornata di ieri la Repubblica, edizione di Milano, ha riportato l'indiscrezione di un nuovo progetto di salvaguardia di San Siro che il Comune di Milano starebbe tentando di far passare in Consiglio Comunale, come uno degli ultimi tentativi per convincere Milan e Inter a rimanere e tornare sui propri passi. Un impianto che garantirebbe la ristrutturazione dello stadio ma con la possibilità di giocare dentro durante il periodo dei lavori, che farebbe perdere poca capienza, che ha soluzioni innovative e green. Il piano sarà discusso il 31 gennaio.

Intanto ha parlato il sindaco Beppe Sala. Queste le dichiarazioni riportate dall'edizione meneghina di Repubblica: "Il nostro obiettivo numero uno è cercare di tutelare San Siro e la sua storicità. Non pretendiamo che questo sia qualcosa di condivisibile immediatamente ma lo spirito di quella commissione e del lavoro che seguirà sarà quello di convincere le squadre a rivalutare questa ipotesi. Se c'è una soluzione che permette di continuare a giocare, magari perdendo pochissimo di capienza, va esaminata con grande interesse".